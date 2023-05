Digital : L’Edition 2023 du sommet de la technologie a été magnifiée à Bamako

Le 11 mai 2023, sous la présidence du ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, s’est tenu à l’hôtel Sheraton de Bamako, le sommet technologique sur le thème « Grow Together ». Organisé par SIS Afrique et son partenaire Huawei, ce panel de haut niveau visait à promouvoir le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC)

L’édition 2023 du sommet technologique organisé par SIS Afrique et son partenaire sous le thème « Grow together win future » autrement dit « Grandir ensemble, gagner le futur », est un cadre de promotion de la transformation digitale. Il a réuni les acteurs multisectoriels sur des sujets d’actualités en lien avec la transformation digitale. Souhaitant la bienvenue aux participants, le directeur de SIS Afrique, Idrissa Nimaga, dira que depuis une quinzaine d’années nos économies sont soumises à un nouveau défi qui est celui de la transformation digitale. Et d’ajouter que le Mali n’échappe pas à cette évolution comme en témoigne l’élaboration de la nouvelle carte biométrique, la mise en place de la télédéclaration au niveau des services des impôts, la conversion des banques désormais investies dans la fourniture des services digitaux etc .

Face cette grande présence du numérique dans les entreprises humaines et dans les économies inscrite, SIS Afrique et son partenaire HUAWEI comptent jouer leur partition, a fait savoir leurs responsables. Aussi, ils déclarent vouloir accompagner les structures privées et publiques dans le cadre de cette transformation. « L’ambition du géant chinois est, à travers le message véhiculé, ‘d’apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté », a déclaré le directeur régional du Channel Huawei Afrique du Nord , Fouad Lhaila. Le Représentant du ministère de la Communication, Souhahebou Coulibaly pour sa part, est revenu la pertinence de la rencontre tout en soulignant qu’elle s’inscrit en droite ligne avec la vision de son département. Félicitant l’initiative, M. Coulibaly n’ a pas manqué de réaffirmer l’accompagnement du département.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

