Politique : La réapparition des passions

Nous constatons de plus en plus l’expression de passions sociales enflammées sur les réseaux sociaux et la violence dans nos rues. Typiquement, ces genres de passions resurgissent quand les inégalités sociales augmentent et ne peuvent plus être justifiées de manière rationnelle.

Il faut noter que le champ politique dans notre pays se trouve envahi par une interrogation lancinante concernant l’incertitude et les menaces que recèle l’avenir. C’est pourquoi nous nous penchons depuis un certain temps sur l’incapacité croissante de nos politiques à poser les problèmes auxquels notre société est confrontée en termes politiques. Les solutions à nos problèmes exigent de véritables décisions politiques courageuses et des actions audacieuses. Il existe différentes manières légitimes de concevoir la vie en commun, lesquelles souvent alimentent des conflits dans notre société.

Sans une transformation en profondeur de la façon dont on conçoit la politique dans nos sociétés et sans une tentative sérieuse de répondre au problème posé par l’absence d’une véritable perspective politique, les défis posés par les évènements en cours ne disparaîtront pas.

Il est autant important de ne pas non plus donner carte blanche à l’expression des passions. La politique ne suppose toujours pas une opposition entre “nous” et “eux”. Nous ne voulons point rejeter la passion qui est souvent nécessaire. Cependant, nous devons pouvoir la concilier avec la raison. Face aux défis dont nous faisons face nous devons faire attention de ne pas latter les bas instincts. Œuvrons plutôt ensemble à la création d’une sphère publique qui contribuerait à renforcer notre société et la mise en place d’un système politique robuste basé sur nos valeurs.

Cheick Boucadry Traoré

