Mali/3e édition de la nuit de la jeunesse : promouvoir la paix et la réconciliation nationale

En prélude à la 3e édition de la nuit de la jeunesse qui aura lieu le 22 septembre à Bamako, les membres de la commission d’organisation ont animé une conférence de presse le samedi 13 mai à la Maison de la presse. C’était sous l’égide de Djéli Madani Diabaté, premier vice-président de l’association panafricaine pour la restauration de la culture africaine.

Organisée par l’association panafricaine pour la restauration de la culture africaine en collaboration avec plusieurs associations juvéniles dont le bureau exécutif national du Conseil national de la Jeunesse (CNJ) et placée sous le thème : « la réconciliation nationale, une affaire de tous les maliens, qui suis-je ? », la nuit de la jeunesse du Mali vise à promouvoir la paix et la réconciliation nationale. Elle vise également à rendre hommage à tous ceux et celles qui, dans leurs milieux respectifs, se sont fait remarquer par leur engagement en faveur de la promotion de la jeunesse.

Il s’agit, selon Djéli Madani Diabaté, premier vice-président de l’association panafricaine pour la restauration de la culture africaine, d’inculquer dans l’esprit des jeunes, la notion de la culture de la paix, du vivre ensemble et du développement durable. Il a, pour cela, insisté sur la restauration des valeurs du Mali comme l’honneur et la dignité. Avant le 22 septembre, date de l’évènement, les membres de la commission d’organisation vont à la rencontre des jeunes des régions de Kayes, Mopti et Gao pour échanger avec eux autour des valeurs de la paix, de l’avenir du Mali avec en toile de fond l’appropriation par la jeunesse du projet de la nouvelle Constitution.

Pour sa part, le porte-parole de la fédération des jeunes Djéli du Mali, Sékou Diabaté a invité l’ensemble des Maliens à revenir sur « nos valeurs fondamentaux ». Comme l’historien burkinabé, Joseph Ki Zerbo, il a indiqué que le développement d’un pays passe par la culture.

Le programme de la nuit prévoit des prestations artistiques et des animations culturelles. « Des griots parleront de la diversité ethnique au Mali, de leurs histoires, de leurs cohabitations de l’antiquité à nos jours, etc. », ont souligné les organisateurs.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :