Drissa Traore dit Yassin Karamoko sur les attaques djihadistes : “Ce n’est pas de l’islam, c’est du banditisme”

Le prêcheur Drissa Traoré a invité la presse chez lui, à Magnambougou, mercredi dernier pour réagir aux récurrentes attaques qui sévissent au Mali. Pour lui, ces gens ne sont pas des musulmans et ils n’agissent pas au nom de l’islam.

Après les attaques récurrentes au Mali à savoir celles de Sévaré, Nara, Mourdiah et très récemment l’attaque de Kita, avant-hier, le prêcheur Drissa Traoré, connu sous le nom de Yassin Karamako s’est insurgé et a dénoncé lesdites attaques contre le Mali. “Ce n’est pas musulman, c’est banditisme pur et simple”, a-t-il protesté. “L’islam est une religion de paix et non de guerre. Le carnage est interdit en islam”, a-t-il rappelé.

“J’ai appris qu’un certain groupe a revendiqué lesdites attaques et que ledit groupe se dit islamique, j’insiste là-dessus, c’est du banditisme. Ce n’est pas islamique. Tuer un homme en islam, c’est tuer toute l’humaniste. L’humanité a commencé par un seul homme, ensuite deux personnes jusqu’à être des milliards aujourd’hui. Du coup, tuer un seul homme, est un crime contre toute l’humanité”, a fait savoir Drissa Traoré.

“Donnons-nous la main pour lutter ensemble contre ce mal. Nous devons informer nos forces de l’ordre sur tous les cas et les personnes suspectes. Personne ne pourra vaincre ces gens-là seul. Nous devons ressembler nos forces et lutter efficacement contre le djihadisme. Informons nos forces l’ordre et aidons-les”, a conseillé M. Traoré.

“Je vais inviter les journalistes à leur devoir de dire la vérité quand ils informent. Qu’ils sachent qu’ils ont rôle à jouer dans cette guerre. Les journalistes et les animateurs, ils ont tous un rôle prépondérant dans le retour de la paix. C’est à eux de lutter contre le mensonge donc, à ne jamais mentir”, a-t-il dit pour clore le débat.

Koureichy Cissé

