journée mondiale de la liberté de la presse : La presse écrite à l’honneur de la dernière journée de célébration

La Maison de la presse a abrité le mardi 9 mai 2023, une conférence débat sur le thème : “Avènement des médias et réseaux sociaux : le journalisme à l’épreuve des pratiques et quel avenir pour la presse écrite ?” Organisée à la faveur de la 30e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ladite conférence a aussi servi de cadre pour débattre d’autres problématiques en liens avec le thème.

Pour la dernière journée de la célébration de la 30e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une conférence débat a été organisée et co-animée par l’UJRM, MPV-Unajep, UJRM AMS-Mali. Cette rencontre a été l’occasion, pour les professionnels de la presse, de débattre d’un sujet de préoccupation qu’ils jugent majeure pour l’avenir de la presse malienne.

Les panelistes l’ont unanimement affirmé : “l’avènement des réseaux sociaux a complètement bouleversé le secteur des médias au Mali”. En raison de quoi, ils ont soutenu qu’il nécessite plus que jamais pour la presse de façon globale de se faire une place pour pouvoir survivre au règne des médias et réseaux sociaux.

En ce qui concerne la presse écrite, Belco Tamboura, le conférencier principal, a précisé que le secteur se trouve aujourd’hui confronté à de nombreuses difficultés. D’autant plus que les caractéristiques qui faisaient la fierté et la beauté de presse écrite sont de plus en plus piétinées par les médias sociaux.

“Il est clair que les médias sociaux offrent de nombreuses opportunités aux exerçants de la presse écrite. Mais cette branche des médias doit tout de même prendre conscience des conséquences qui découlent de ces opportunités que leur offrent ces outils dits nouveaux”, précisera-t-il. Et d’affirmer que de nos jours, dernière tout journal, se trouvent des données collectées sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, les journalistes doivent revenir aux fondements de la presse au risque d’assister à la disparition du secteur.

Il faut noter que la Semaine de la liberté de la presse a pris fin ce 9 mai 2023. Durant une semaine entière, les acteurs de la presse malienne se sont retrouvés et ont discuté des difficultés puis proposé des pistes de solution pour le développement et la valorisation du métier de journalisme.

Siguéta Salimata Dembélé

