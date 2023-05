Referendum du 18 juin : L’Aige se dit installée à 90 % et prête

Le président de l’Autorité indépendance de gestion des élections (Aige), Me Moustapha Cissé, a animé un point de presse mardi dernier au siège de son institution pour rassurer la population sur la prochaine tenue du référendum constitutionnel. L’avocat se dit prêt à aller au référendum.

Deux mois après avoir reporté le référendum constitutionnel au Mali, le gouvernement a fixé le rendez-vous référendaire au 18 juin 2023 et convoqué le collège électoral.

Pour apporter son soutien à la dynamique, le patron de l’Aige a organisé un point de presse où il a solennellement déclaré que l’Autorité est prête pour organiser ledit référendum. Structurellement, financièrement et matériellement, l’Aige est prête, a-t-il déclaré.

Sur le plan structurel, à savoir la couverture de l’ensemble du territoire par l’Aige et ses démembrements, Me Cissé a estimé que cela a été réalisé aujourd’hui à plus de 90 %. A ses dires, les structures ont été déjà mises en place, il reste juste la phase de nomination et d’installation. Cette phase n’est autre chose, aux dires du président de l’Aige, que la prestation de serment. “Cela n’est qu’une question de 48 h”, précisera-t-il.

Pour ce faire, l’Aige a bénéficié l’appui du ministère d’Administration territoriale conformément à la loi électorale en son article 5. Cet article, prévoit que l’Aige peut bénéficier de l’appui du ministère de l’Administration territoriale à tout moment. Il vient après l’article 4 qui confie la gestion des élections à l’Aige. Avec cet appui, beaucoup de préalables ont été satisfaits comme la désignation des membres de la société civile et des partis politiques.

“Nous ne sommes pas en retard”, a insisté Me Cissé. “Nous avons les moyens financiers et matériels pour accomplir cette mission. D’autres identifiants nationaux appuieront les cartes biométriques au vote référendaire et le découpage administratif actuel ne sera pas pris en compte pour ce rendez-vous”.

Koureichy Cissé

