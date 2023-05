assemblée de la BID à Djeddah en Arabie saoudite : Le Mali décroche 500 millions de dollars

En marge de l’Assemblée générale de la Banque islamique de développement (Bid) qui se tient du 10 au 13 mai 2023, à Djeddah, le ministre des Finances, Alousseiny Sanou a paraphé un document de prêt de 500 millions de dollars avec l’ITFC.

L’ouverture officielle de l’Assemblée générale du Groupe de la Banque islamique de développement (Bid) a officiellement débuté le 11 mai 2023, à Djeddah au, Royaume d’Arabie saoudite sous le patronage du Gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Les 57 pays membres de la Bid sont représentés.

Les travaux se déroulent au King Abdullah congres center Ritz Carlton hôtel, se dérouleront sous le thème : « le Partenariat : Un impératif face aux Crises ». Le thème, selon les organisateurs soulignent l’importance de la collaboration pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays membres de la BID.

Les Assemblées annuelles du Groupe de la Bid constituent une plate-forme importante pour les dirigeants du monde, les décideurs politiques, les praticiens du développement et autres parties prenantes pour se réunir et discuter des problèmes cruciaux de développement.

Au cours des réunions de cette année, se tiendra également le Forum du secteur privé (FSP), organisé par les entités du Groupe de la Bid notamment la Société islamique pour l’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (ICIEC), la Société islamique internationale de financement du commerce (ITFC) et la Société islamique pour le développement du secteur privé (ICD).

Des sessions plénières de haut niveau, des tables rondes interactives, des sessions techniques et des événements parallèles couvrant un large éventail de sujets, notamment la réduction de la pauvreté, le développement des infrastructures, la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire, le changement climatique et l’innovation, auront lieu durant ces quatre jours de rencontres. Les Assemblées annuelles serviront de plate-forme aux pays membres pour présenter leurs projets et initiatives de développement, afin de favoriser les partenariats pour des résultats importants.

Le Mali est représenté à ladite session par son ministre de l’Economie et des Finances, Alhousseni Sanou. Avec les partenaires, le ministre Sanou a échangé avec les hautes responsables de l’institution sur les orientations du Mali pour le renforcement de la coopération.

Mercredi, 10 mai 2023, en marge du Forum de la Bid, la Société islamique internationale de financement du commerce (SIFC) a signé des protocoles d’accord avec des pays africains dont le Mali. Le Groupe a signé un accord-cadre de 500 millions de dollars avec le Mali pour le financement de plusieurs projets de développement.

La coopération entre le Mali et l’ITFC est au beau fixe. L’institution a très souvent appuyé le Mali dans sa politique de développement. En 2019, le Mali à travers l’ancien Premier ministre, Dr. Boubou Cissé et Hani Salem Sonbol Président Exécutif de la société internationale islamique de Financement du Commerce avaient signé un accord cadre pour la mobilisation de 300 millions dollars US pour favoriser l’exportation du coton, l’importation de carburant, des intrants agricoles et des denrées alimentaires, l’octroi de lignes de financement aux banques locales.

Outre le Mali, plusieurs pays ont signé un accord de financement « murabaha » une option de prêt sans intérêt.

La banque sert d’intermédiaire financier s’occupant du crédit-bail, des opérations entre banques islamiques, des fonds communs de placement et des assurances. Elle cible les projets d’infrastructure (Fonds d’infrastructure de la Bid) concernant notamment les secteurs de l’électricité, de l’approvisionnement en eau, des transports et des télécommunications, ainsi que les projets dans le domaine de l’industrie, de l’agro-industrie, ou dans d’autres domaines, et dont l’importance économique est considérable.

Amadou Sidibé

(depuis Djeddah)

La Bid en phase avec le Mali

En 2018, la BID a accordé 148 millions de dollars pour le financement du projet de construction de la centrale thermique de Sirakoro-Meguetana d’une capacité de 100 MW et le projet de sa construction intègre également la construction d’une sous-station de 150 kV et d’une ligne électrique de 30 kV.

Ce n’est pas tout. En avril 2018, dans le cadre de la prévention de la covid 19, la banque a également fait un don de 22,5 millions de dollars pour soutenir les efforts du Gouvernement du Mali….

Le but de la banque est de stimuler le développement économique et le progrès social des pays membres et des communautés musulmanes individuellement aussi bien que conjointement selon les principes de la finance islamique. La Bid cible les secteurs de la science et de la technologie, de l’économie islamique, de la banque et de la finance.

Le Groupe répond à 3 objectifs à savoir la promotion des institutions islamiques, la réduction de la pauvreté et la coopération entre les pays membres.

AS.

