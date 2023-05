La cérémonie de passation s’est déroulée le mardi 9 mai 2023 à la Place d’armes du régiment des commandos parachutistes de Djicoroni-Para. L’évènement a été présidé par le commandant de zone de la 3ème Région militaire, le Colonel Boubacar Yanssary Sanogoh en présence de plusieurs chefs militaires, des anciens chefs de corps dudit régiment, les associations des femmes de camps de Koulouba et Djikoroni-Para et d’invités de marque.

« Un sentiment de fierté pour commander un régiment dont on est issu. Une marque de confiance des plus hautes autorités du pays », cet apriori du nouveau chef des lieux de la compagnie du régiment des commandos parachutistes prouve à suffisance son sens élevé de responsabilités, de devoir et d’engagement afin de bien mener sa mission.

Le lieutenant-Colonel Mahamadou Kéïta, nouveau chef de corps, puisqu’il s’agit de lui. Aussitôt la cérémonie de passation terminée, il a promis la continuité afin d’atteindre les objectifs fixés par le chef d’Etat-major général des Armées qui est de rehausser le niveau du 33è RCP.

Dans les mots, les phrases et autres comportements à l’occasion, le chef de corps sortant et entrant ont tenu à rendre hommage aux uns et aux autres, notamment les éléments du régiment

Le Commandant sortant, le Colonel Moustapha Sangaré a déclaré qu’en prenant la tête du Régiment Para, le 27 septembre 2019, il s’était fixé quatre objectifs majeurs, à savoir le renforcement et le rajeunissement de l’effectif du personnel, la visibilité, la réorganisation, la lisibilité de cycle d’engagement opérationnel du 33è RCP et enfin de reprendre les valeurs de ce corps d’élite à travers les formations et les entrainements. Ce qui a permis de procéder à l’ouverture du Centre d’entrainement Commando Parachutiste baptisé Abdramane Traoré dit « Djinèblen » dans le but de renforcer les capacités opérationnelles du régiment. Il a saisi l’occasion pour remercier la hiérarchie militaire pour lui avoir confié la responsabilité de ce prestigieux régiment ainsi que leur accompagnement constant dans l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiés tout au long de son commandement.

« J’exprime mes compassassions envers les compagnons d’armes tombés sur le champ d’honneur, des blessés et des portés disparus. Aux Officiers, Sous-officiers et militaires du rang de notre régiment, j’affirme que ce fut un honneur pour moi d’avoir travaillé avec vous dans la discipline, l’obéissance active et la disponibilité, entre autres. Je vous invite à faire de même avec mon successeur pour le succès des armées au Mali », a dit colonel Sangaré.

Pour le nouveau chef de corps, le lieutenant-Colonel Mahamadou Kéïta, c’est un honneur et une marque de confiance pour diriger le RCP.

Il a remercié la hiérarchie militaire pour la confiance placée en sa modeste personne pour diriger ce Régiment afin de relever les défis. Soulignant que le commandement est une continuité. Le lieutenant-colonel Kéïta promettra la continuité afin d’atteindre les objectifs fixés par le Chef d’Etat-major Général des Armées, il s’agit notamment de rehausser le niveau du dit régiment.

Un défilé des troupes suivi d’un cocktail ont mis fin à la cérémonie.

Boubacar Diakité Sarr

